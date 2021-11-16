В коричневом костюме и блузке с бантом: новый образ Елены Зеленской

Первая леди Украины пополнила гардероб новым деловым костюмом.

Елена Зеленская сегодня, 16 ноября, приняла участие в заседании Комиссии по вопросам координации взаимодействия органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Во время мероприятия супруга президента подытожила первый год участия Украины в "Партнерстве Биарриц".

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Год назад наша страна присоединилась к "Партнерству Биарриц", и за это время мы сделали много, но еще есть над чем работать. Равенство – это свобода и справедливая оценка по заслугам, а не по полу. Нет "мужского" или "женского" дела, наше дело – любое, к которому лежит сердце и на которое есть силы! Именно это – настоящее равенство", — написала Елена в посте в Instagram.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

На заседании Зеленская продемонстрировала деловой образ в коричневом костюме, который состоял из жакета и брюк. Костюм она сочетала с бежевой блузкой с бантом.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елене сделали прическу с боковым пробором и нежный макияж. В ушах у нее были золотые серьги. На лицо она надела черную маску. Бордовый маникюр завершил лук первой леди.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Напомним, недавно Зеленская посетила львовские музеи. Туда она надела черный костюм, состоящий из удлиненного жакета с вышитыми листьями и платья длины миди.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Читайте также:

Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку