В коричневом костюме и блузке с бантом: новый образ Елены Зеленской

Первая леди Украины пополнила гардероб новым деловым костюмом.
Елена Зеленская сегодня, 16 ноября, приняла участие в заседании Комиссии по вопросам координации взаимодействия органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Во время мероприятия супруга президента подытожила первый год участия Украины в "Партнерстве Биарриц".
"Год назад наша страна присоединилась к "Партнерству Биарриц", и за это время мы сделали много, но еще есть над чем работать. Равенство – это свобода и справедливая оценка по заслугам, а не по полу. Нет "мужского" или "женского" дела, наше дело – любое, к которому лежит сердце и на которое есть силы! Именно это – настоящее равенство", — написала Елена в посте в Instagram.
На заседании Зеленская продемонстрировала деловой образ в коричневом костюме, который состоял из жакета и брюк. Костюм она сочетала с бежевой блузкой с бантом.
Елене сделали прическу с боковым пробором и нежный макияж. В ушах у нее были золотые серьги. На лицо она надела черную маску. Бордовый маникюр завершил лук первой леди.
Напомним, недавно Зеленская посетила львовские музеи. Туда она надела черный костюм, состоящий из удлиненного жакета с вышитыми листьями и платья длины миди.
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