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В коричневом костюме и на шпильках: Елена Зеленская продемонстрировала новый деловой лук
Первая леди Украины на мероприятии в столице появилась в новом костюме коричневого цвета.
Елена Зеленская продемонстрировала новый деловой образ во время презентации результатов исследования «Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине», которое охватило более 10 тысяч подростков в возрасте 13–16 лет и их родителей.
«Мы стремимся, чтобы каждый ребенок, подросток или молодой человек, независимо от того, где он живет, в каких условиях растет или какой опыт пережил из-за войны, имел равный доступ к обучению и развитию», — сказала супруга президента.
Там она предстала в коричневом костюме, состоявшем из жакета на запах с тканевым поясом и широких шитанов, и темно-коричневых остроносых туфлях на шпильках.
Зеленская сделала укладку с боковым пробором, макияж в нежных оттенках и завершила лук золотыми серьгами-кольцами.
Напомним, ранее Елена Зеленская показалась в стильном удобном образе в стиле кэжуал.