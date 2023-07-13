В коричневом костюме и на высоких шпильках: Брижит Макрон посетила Украинский центр в Вильнюсе

Первая леди Франции во время встречи с Еленой Зеленской получила приглашение на третий саммит первых леди и джентльменов, который состоится в Киеве осенью.

Брижит Макрон посетила Украинский центр в Вильнюсе, где ее коллега Елена Зеленская организовала встречу с первыми леди и джентльменами разных стран мира.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Брижит появилась в стильном коричневом костюме, состоявшем из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками, и кремовой блузке с галстуком-бантом.

Брижит Макрон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди дополнила коричневыми кожаными туфлями на высоких шпильках. К жакету она прикрепила желто-синий цветок.

Брижит Макрон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Макрон сделала укладку с прикорневым объемом и, выйдя на улицу, надела черные солнцезащитные очки.

Напомним, на неформальном ужине в Вильнюсе Брижит Макрон продемонстрировала роскошный образ в белом коротком платье от Louis Vuitton с длинными рукавами, которое подчеркнуло ее стройные ноги.

Читайте также: