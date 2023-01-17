В коричневом костюме и с элегантными серьгами: Елена Зеленская дала интервью CNN

Елена Зеленская дала интервью одному из известнейших американских политических обозревателей Фариду Закарии в эфире телеканала CNN.

Первая леди рассказала о жизни во время войны, о том, как украинцы живут под постоянными российскими атаками, и о том, удастся ли врагу запугать украинцев.

"Продержавшись почти год, мы способны продержаться еще больше. Конечно, никто не хочет, чтобы это длилось так долго, мы хотим, чтобы все закончилось. Но мы можем держаться", – сказала Елена.

Супруга президента отметила, что запугать и сломать украинцев россиянам не удалось и не удастся.

Зеленская рассказала, как украинские дети реагируют на войну.

"Наши дети различают звук, когда летит ракета, когда летит дрон и когда работает наша ПВО. Я уверена, что ни один ребенок в мире не должен знать подобного. Наши же дети слишком рано взрослеют, и это, возможно, сложнее всего эмоционально — видеть детей с глазами взрослого человека", — сказала Елена.

Жена президента также поделилась, как она создает эмоциональную стабильность для своих детей.

"Мы также пытаемся поддерживать в семье нормальность: мама ходит на работу, дети учатся. И это поддерживает. Обучение – это то, что держит вместе, то, что не дает сесть и сложить руки", — добавила она.

На интервью Зеленская появилась в деловом коричневом костюме и черной водолазке. Свой аутфит она дополнила аккуратной укладкой, легким макияжем и элегантными серьгами.

Напомним, первая леди продемонстрировала очаровательный аутфит в черном платье с пуговицами и с красивыми вышитыми пышными рукавами. Талию она подчеркнула тонким бежевым ремешком

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