В коричневом костюме и с ярким маникюром: Меган Маркл на показе фильма

Герцогиня Сассекская Меган модерировала специальный показ короткометражного фильма Netflix "После" со звездой фильма Дэвидом Ойелоуо и режиссером и фотографом Мисаном Гарриманом.

Миссан – близкий друг Меган, так что и появление герцогини на этом мероприятии никого не удивило. Этот 18-минутный фильм стал режиссерским дебютом Гарримана. Короткометражка рассказывает историю Дайо, лондонца, который становится свидетелем ужасного нападения, которое меняет его жизнь и заставляет его начать путь исцеления и воссоединения.

Меган была в этот день в блейзере от Maison Valentino коричневого цвета, ему в тон подобрала водолазку и брюки-клеш, а обута была в черные замшевые туфли от Giorgio Armani. Волосы Меган собрала в низкий хвост, сделала макияж и дополнила лук красным маникюром и несколькими кольцами на пальцах.

Дэвид Ойелово, Мисан Гарриман и герцогиня Сассекская Меган / Фото: Getty Images

Отметим, что Миссан Гарриман стоит за многими портретами принца Гарри и Меган Маркл. Британский фотограф нигерийского происхождения сделал снимок объявления о второй беременности королевской пары в феврале 2021 года, а затем и первую официальную фотографию их дочери принцессы Лилибет на вечеринке по случаю ее первого дня рождения.

Напомним, ранее мы показывали, как Меган Маркл в лосинах и бейсболке сфотографировали на прогулке в Монтесито.

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