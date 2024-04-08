В коричневом костюме и с золотым клатчем: принцесса Кристина на свадебной церемонии

Среди гостей церемонии были испанские принцессы – Елена и Кристина, а также их отец – экс-король Испании Хуан Карлос I.

Принцесса Елена выбрала наряд синего цвета и сумку Chanel, а ее младшая сестра принцесса Кристина надела коричневый костюм, туфли на каблуках из кожи рептилии, взяла с собой золотой клатч и в руках несла платок. Светлые волосы инфанта собрала в низкий пучок, сделала макияж глаз и немного подчеркнула губы, а также надела золотые серьги-висюльки.

Принцесса Кристина / Фото: Getty Images

Отец принцесс был в темно-синем классическом костюме, белоснежной рубашке и малиновом галстуке в крапинку.

Принцесса Кристина и принцесса Елена с отцом королем Хуан Карлосом I / Фото: Getty Images

Напомним, невеста появилась на свадьбе в прямом белом винтажном платье из фактурной ткани. Наряд является семейной реликвией, она его дополнила фатой, и шлейфом. Ранее платье носили ее бабушка и мать.

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