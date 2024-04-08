В коричневом костюме и с золотым клатчем: принцесса Кристина на свадебной церемонии

6 апреля в Испании состоялась свадьба мэра Мадрида Хосе Мартинеса Алмейда и аристократки - родственницы короля Испании - Терезы Уркихо -и-Морено.
Среди гостей церемонии были испанские принцессы – Елена и Кристина, а также их отец – экс-король Испании Хуан Карлос I.
Принцесса Елена выбрала наряд синего цвета и сумку Chanel, а ее младшая сестра принцесса Кристина надела коричневый костюм, туфли на каблуках из кожи рептилии, взяла с собой золотой клатч и в руках несла платок. Светлые волосы инфанта собрала в низкий пучок, сделала макияж глаз и немного подчеркнула губы, а также надела золотые серьги-висюльки.
Отец принцесс был в темно-синем классическом костюме, белоснежной рубашке и малиновом галстуке в крапинку.
Напомним, невеста появилась на свадьбе в прямом белом винтажном платье из фактурной ткани. Наряд является семейной реликвией, она его дополнила фатой, и шлейфом. Ранее платье носили ее бабушка и мать.
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