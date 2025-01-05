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В коричневом пальто и меховой шляпе: королева Камилла с Чарльзом сходила на службу

В коричневом пальто и меховой шляпе: королева Камилла с Чарльзом сходила на службу

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз продолжают проводить свои зимние каникулы в Сандрингеме.

Королеву и ее супруга короля запечатлели сегодня по пути на службу в церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, где семья побывала и на рождественской службе.

Ее Величество была облачена сегодня в коричневое пальто, кожаные перчатки и обута в высокие замшевые сапоги. Она была в шляпе с меховой отделкой, а в руках держала сумку Aspinal of London. На груди у королевы была прикреплена брошь, а на запястье было несколько браслетов. Также Камилла сделала укладку и макияж.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз был в коричневом пальто с большими накладными карманами, сером костюме и обут в рыжие замшевые ботинки.

Сейчас королевская чета находится в отпуске и не исполняет своих обязанностей за исключением вот таких вот редких частных выходов.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, почему королева Камилла и принцесса Кейт приехали на службу на Рождество в похожих образах.

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