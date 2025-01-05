В коричневом пальто и меховой шляпе: королева Камилла с Чарльзом сходила на службу

Королева Камилла и король Чарльз продолжают проводить свои зимние каникулы в Сандрингеме.
Королеву и ее супруга короля запечатлели сегодня по пути на службу в церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, где семья побывала и на рождественской службе.
Ее Величество была облачена сегодня в коричневое пальто, кожаные перчатки и обута в высокие замшевые сапоги. Она была в шляпе с меховой отделкой, а в руках держала сумку Aspinal of London. На груди у королевы была прикреплена брошь, а на запястье было несколько браслетов. Также Камилла сделала укладку и макияж.
Король Чарльз был в коричневом пальто с большими накладными карманами, сером костюме и обут в рыжие замшевые ботинки.
Сейчас королевская чета находится в отпуске и не исполняет своих обязанностей за исключением вот таких вот редких частных выходов.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему королева Камилла и принцесса Кейт приехали на службу на Рождество в похожих образах.
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