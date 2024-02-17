В коричневом пальто и позолоченных серьгах: Меган Маркл с улыбкой болела за мужа на соревнованиях

В последний день своего визита в лагерь Invictus Games герцогиня отдала предпочтение черно-коричневому ансамблю.
Герцог и герцогиня Сассекские провели несколько дней в Канаде, в городе Уистлере, где проводилась мероприятия в тренировочном лагере Invictus Games One Year To Go.
В последний день их визита проводились соревнования по керлингу на колясках в общественном центре Хиллкрест, в котором принц Гарри взял участие. Меган стояла в стороне и наблюдала с улыбкой за мужем.
Герцогиня была одета в лаконичный образ, в котором сочетала короткое пальто верблюжьего цвета с шалевым воротником и поясом от бренда Sentaler, с черными штанами и жокейскими сапогами от бренда CO. Также на Меган были замшевые перчатки оливкового цвета от Max Mara.
Волосы она собрала в низкий хвост и сделала пробор, макияж у Меган была нюдовый - она накрасила губы помадой нежного оттенка, нанесла тушь для ресниц, легкий тон и оформила брови.
Также в ушах герцогини можно заметить оригинальные серьги. Украшение от бренда Anine Bing выполнены из позолоченной латуни.
Позже тем же вечером они посетили культурный центр Squamish Lil’wat.
Invictus Games - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе. В 2025 году соревнования пройдут в феврале и планируется, что это будут первые игры, в которых будут представлены зимние адаптивные виды спорта, включая горные лыжи, лыжный спорт, скелетон и керлинг на колясках.
В прошлом году на соревонованиях герцога и герцогиню запечатлели с Юлией "Тайрой" Паевской – парамедиком и волонтером, которая в июне 2022 года была освобождена из российского плена.
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