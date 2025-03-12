В коричневом пальто и в компании бывшего мужа: королева Камилла приехала на скачки

Королева Камилла присоединилась к зрителям на Челтнемском фестивале, чтобы понаблюдать за соревнованиями и была запечатлена со своим бывшим мужем.
Камилла выбрала для выхода коричневое длинное пальто с меховыми манжетами, которое носила с меховой шляпой и высокими замшевыми сапогами на каблуках, а в руке держала одну из своих любимых сумок от Aspinal of London. У королевы на воротнике пальто было пришпилено две парные броши с цветными камнями. Она сделала свою фирменную прическу и макияж.
Запечатлели королеву Камиллы в компании ее бывшего мужа Эндрю Паркер-Боулза, с которым они вырастили двоих детей.
Королева должна вручить победные трофеи в специальном забеге "Чемпионский забег королевы-матери", который пройдет во второй день фестиваля.
Напомним, второй день фестиваля посетили также Зара Тиндалл и принцесса Евгения.
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