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В коричневом топе и джинсах клеш: принцесса Елизавета уехала на учебу и показала фото из университета

В коричневом топе и джинсах клеш: принцесса Елизавета уехала на учебу и показала фото из университета

Принцесса Елизавета / Фото: Instagram Бельгийской королевской семьи

22-летняя принцесса Бельгии Елизавета отправилась в США, где начала двухлетний курс обучения в магистратуре Гарвардского университета в Бостоне.

В аккаунте бельгийской королевской семьи появились фото принцессы Елизаветы со штатов.

Принцесса Елизавета / © Getty Images
Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Она была запечатлена, когда выходила из здания университета, одетая в коричневый топ, джинсы клеш от Tommy Hilfiger с поясом на талии и обута в зеленые замшевые кроссовки SNS x Adidas Originals. На шее у Елизаветы было золотое украшение с монетой в виде латунного знака зодиака Скорпион Maje Paris, в ушах - золотые серьги и кольцо - на пальце. Елизавета распустила волосы и была практически без макияжа.

"Привет, США! Принцесса Елизавета начала изучать государственную политику в @harvardkennedyschool", - подписали фото в Instagram королевского дворца.

(листайте фото вправо)

Напомним, ранее Елизавета получила степень бакалавра истории и политики в Линкольн-колледже Оксфордского университета в Великобритании. А в мае 2020 года Елизавета получила диплом международного бакалавриата в Атлантическом колледже UWC, а затем прошла годичную военную подготовку.

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