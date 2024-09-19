В коричневом топе и джинсах клеш: принцесса Елизавета уехала на учебу и показала фото из университета

22-летняя принцесса Бельгии Елизавета отправилась в США, где начала двухлетний курс обучения в магистратуре Гарвардского университета в Бостоне.
В аккаунте бельгийской королевской семьи появились фото принцессы Елизаветы со штатов.
Она была запечатлена, когда выходила из здания университета, одетая в коричневый топ, джинсы клеш от Tommy Hilfiger с поясом на талии и обута в зеленые замшевые кроссовки SNS x Adidas Originals. На шее у Елизаветы было золотое украшение с монетой в виде латунного знака зодиака Скорпион Maje Paris, в ушах - золотые серьги и кольцо - на пальце. Елизавета распустила волосы и была практически без макияжа.
"Привет, США! Принцесса Елизавета начала изучать государственную политику в @harvardkennedyschool", - подписали фото в Instagram королевского дворца.
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Напомним, ранее Елизавета получила степень бакалавра истории и политики в Линкольн-колледже Оксфордского университета в Великобритании. А в мае 2020 года Елизавета получила диплом международного бакалавриата в Атлантическом колледже UWC, а затем прошла годичную военную подготовку.
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