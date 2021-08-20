В коричневом жакете и атласном топе: Брижит Макрон на памятной церемонии

В коричневом жакете и атласном топе: Брижит Макрон на памятной церемонии

Президентская чета Франции приняли участие в церемонии, посвященной 77-й годовщины освобождения Борм-ле-Мимоза.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит Макрон посетили церемонию в городе Вар, посвященную 77-й годовщине освобождения Борм-ле-Мимоза во время Второй мировой войны.

Для такого события первая леди выбрала стильный лук. Она сочетала атласный кремовый топ с белыми брюками прямого кроя и коричневым жакетом.

Брижит Макрон / Associated Press

Аутфит Брижит дополнила небольшой сумочкой в тон, кожаным коричневым ремешком на запястье и большим кольцом с камнями. На лице у нее была светло-бежевая маска.

Аккуратная укладка и макияж смоки-айс завершили лук госпожи Макрон.

Брижит Макрон / Associated Press

Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, в июне этого года Макрон посетила избирательный участок в экстравагантном черном жакете с золотой асимметричной молнией и в синих джинсах-скинни, которые отлично подчеркнули ее стройные ноги.

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