В коричневом жакете и полосатых брюках: принцесса Кейт приехала в Национальную галерею в Лондоне

Принцесса Уэльская прибыла с визитом в Национальную портретную галерею в Лондоне, чтобы представить новый проект, анонсированный ранее на этой неделе.

Кэтрин посетила Национальную портретную галерею (NPG), чтобы запустить интерактивный маршрут, направленный на помощь детям младше пяти лет в развитии социальных и эмоциональных навыков.

Новый проект Центра Королевского фонда раннего детства основан на новой программе "Формирование нас". В ней изложены 30 социальных и эмоциональных навыков, которые имеют решающее значение для здоровой и счастливой жизни в любом возрасте.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Кейт, которая является покровительницей NPG с 2011 года, присоединилась к группе детей начальной школы All Souls CE Primary School, которые отправились на школьном автобусе из Фицровии на Трафальгарскую площадь, чтобы впервые принять участие в Bobeam Tree Trail. Сегодняшнее занятие позволило детям изучить, как лица могут выражать чувства и эмоции.

Принцесса была одета в коричневый жакет, который она сочетала с темным топом с высоким воротом и широкими полосатыми брюками в темную полоску и остроносыми туфлями на каблуках. Из украшений она выбрала пару золотых серьг-полуколец, а волосы уложила в ее фирменную прическу с волнами.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Напомним, вчера принцесса Уэльская поделилась новым фото в их с принцем Уильямом блоге в Instagram, которое сфотографировал ее младший сын – принц Луи.

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