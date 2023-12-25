В королевском синем и серьгах Дианы: принцесса Кейт произвела фурор во время прогулки на Рождество

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи присоединились к своим родителям Кейт и Уильяма Уэльским на ежегодной рождественской службе в Сандрингеме.

Члены британской королевской семьи обычно проводят Рождество в Норфолке. И каждый год утром отправляются всей семьей на праздничную службу в церковь Святой Марии Магдалины.

Кейт и Уильям уже второй год подряд берут на службу всех своих детей. Праздничная прогулка - это лишь одна из рождественских традиций королевской семьи.

Принц и принцесса Уэльские на службе в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт была сегодня в королевском синем пальто с двумя пуговицами на талии, темно-синем джемпере с высокой горловиной, шляпе-таблетке с перьями, взяла с собой синий клатч и перчатки и обула синие замшевые высокие сапоги на каблуках. В ушах у принцессы были серьги с сапфирами принцессы Дианы. Также Кейт сделала выразительный макияж и заколола часть волос сзади заколкой.

Принцесса Уэльская и ее дочь принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Ее дочь Шарлотта надела болотно-зеленое пальто, черные колготы и балетки, а вот прическу сделала свою любимую, распустив волосы и заплела спереди несколько тонких кос. Принц Джордж шел рядом с сестрой и был в темно-синем классическом костюме, рубашке и с синим галстуком, а его отец Уильям в таком же костюме и в пальто, а галстук подобрал зеленый.

Младший сын пары – принц Луи – в этот раз был не в шортах. Мальчик надел темно-зеленый клетчатые брюки и синее пальто. Напомним, в прошлое Рождество принц Луи носил бордовые шорты рождественским утром - и многие ожидали, что в этом году он будет снова в шортах, поскольку это традиция. Но, видимо, погода внесла свои коррективы в этот день, что повлияло на выбор гардероба маленького принца.

Напомним, король Чарльз и его супруга королева Камилла возглавляли эту королевскую прогулку. Они оба выбрали для появления на публике наряды, которые уже носили неоднократно.

Король Чарльз III и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

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