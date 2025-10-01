В королевском синем: Ее Величество Матильда выбрала для выхода в свет наряд любимого цвета Камиллы

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Вместе со своими однокурсниками из 162-го корпуса социальных и военных наук, курсантами-офицерами 177-го политехнического корпуса и несколькими курсантами из Специального дивизиона принц Габриэль принес присягу «на верность Королю, повиновение Конституции и законам бельгийского народа» во время военной церемонии.

Каждый год, после получения степени бакалавра, курсанты-офицеры Королевской военной академии получают звание младшего лейтенанта или прапорщика второго класса.

Вместе с королем Филиппом и королевой Матильдой на мероприятии присутствовала их младшая дочь — принцесса Элеонора.

На королеве было синее платье миди с поясом на талии из валяной шерстяной джерси от Natan Couture и ободок на голове от Fabienne Delvigne. Ранее королева редко когда носила такой аксессуар на голове. Образ Ее Величества также дополнили серьги-висюльки с камнями, сапфировое помолвочное кольцо, браслет и часы на запястье, а также миниатюрная сумка синего цвета и туфли из замши, подобранные ей в тон.

Принцесса Элеонора, король Филипп, принц Габриэль и королева Матильда

17-летняя дочь короля и королевы — принцесса Элеонора — была в белом коротком жакете с бахромой от Emporio Armani и черных прямых классических брюках, к которым подобрала туфли-лодочки на каблуках. Девушка распустила свои пшеничные волосы, сделала легкий макияж и надела несколько браслетов и колец на пальцы.

Напомним, днем ранее королева Матильда побывала в Вене, где появилась в аутфите цвета сливочного масла и с таким же аксессуаром на голове.