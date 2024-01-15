В королевском синем: королева Мэри с семьей посетила датский парламент

Король Фредерик X и королева Мэри впервые появились на публике в после своего восшествия на датский престол.

Королевская чета посетила датский парламент, где к ним присоединился их старший сын наследный принц Кристиан, а также королева Маргрете II, отрекшаяся от престола, младший брат Фредерика - принце Иоахим и сестрой Маргрете, 79-летняя принцесса Бенедикте.

Королевская семья Дании / Фото: Getty Images

Королева Мэри выглядела элегантно в королевском синем ансамбле с жакетом с баской, который она дополнила большой широкополой шляпой с перьям, туфлями на каблуке и перчатками в тон. В ушах у нее были цветочные серьги, а на груди пришпилена брошка.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Фредерик и его сын Кристиан были одеты в темно-синие костюмы, светлые рубашки и галстуки с принтом. Младшие дети короля и королевы, принцесса Изабелла и близнецы принц Винсент и принцесса Жозефина не присутствовали в парламенте, но появились на балконе дворца Кристиансборг после провозглашения его отца королем вчера днем.

Королевская семья Дании / Фото: Getty Images

Позже на этой неделе король Фредерик X и королева Мэри возглавят королевскую семью дании на праздничной службе в Орхусском соборе в воскресенье.

Король Фредерик X и королева Мэри с детьми / Фото: Associated Press

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