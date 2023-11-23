В "королевском синем": красивая Камилла на приеме лауреатов Букеровской премии

Днем она присутствовала на церемонии в Букингемском дворце, где они с королем Чарльзом III провожали президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и первую леди Ким Кеон Хи после из трехдневного визита в Великобританию.

Королева Камилла и король Чарльз с президентской четой Южной Кореи / Фото: Associated Press

Также королева Камилла посетила прием по случаю вручения Букеровской премии в Кларенс-хаусе. Там 76-летняя Камилла также появилась пальто своего любимого королевского синего цвета от Фионы Клэр, которое носила уже много раз.

Перед объявлением победителя 2023 года Ее Величество встретилась с гостями, прошлыми победителями и авторами, вошедшими в шорт-лист Букеровской премии этого года.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева дополнила свой образ уже знакомыми нам серьгами-лепестками из золота, экстравагантными браслетами и ожерельями от Van Cleef & Arpels, а также сделала сияющий макияж с помадой персикового цвета, а ее фирменные светлые локоны были уложены в боб-каре.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, почему королева Камилла, как и королева Елизавета II, не меняет укладку уже больше сорока лет.

Читайте также: