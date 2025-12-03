ТСН в социальных сетях

В королевском синем: принцесса Кейт встретила первую леди и президента Германии

Президент Штайнмайер посетил Лондон на фоне усиления связей в сфере безопасности между Великобританией и Германией. Встретила президентскую чету любимая пара королевства.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Associated Press

Британская королевская семья на этой неделе принимает президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и первую леди Эльке Бюденбендер в Виндзорском замке. Пары прилетели в Великобританию с государственным визитом.

Принцесса Кейт и первая леди Германии / © Associated Press

Принцесса Кейт и первая леди Германии / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские встретили президента Германии и первую в аэропорту Хитроу и отправились с ними в каретах в Виндзорский замок. Президентская пара пробудет в Британии с визитом три дня.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Кэтрин надела идеально сшитое классическое пальто от бренда McQueen, выполненное в роскошном «королевском синем» цвете, которое носила в сочетании с замшевыми сапогами от Gianvito Rossi и оригинальной шляпкой Juliette Botterill Millinery. Под пальто принцесса носила платье от Burberry.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Заметными также были и другие аксессуары, которые принцесса Уэльская выбрала, в частности: теплые перчатки, небольшой лаконичный клатч, а серьги с бриллиантами и сапфирами, которые ранее принадлежали принцессе Дане, и известная бриллиантовая брошь, которая имеет сложную и необычную историю и ее носит каждая принцесса Уэльская в семье.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Образ Уильяма же был идеально подобран, чтобы соответствовать стилю его жены, поскольку тоже был выдержан в синих цветах.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Мероприятия для президента будут включать государственный банкет, выступление в парламенте, встречу с премьер-министром на Даунинг-стрит и посещение немецких футболистов. Поэтому стоит ожидать, что принцесса Кейт продемонстрирует еще один волшебный образ и наденет тиару в ближайшее время.

