В королевском синем: принцесса Кейт встретила первую леди и президента Германии

Британская королевская семья на этой неделе принимает президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и первую леди Эльке Бюденбендер в Виндзорском замке. Пары прилетели в Великобританию с государственным визитом.

Принц и принцесса Уэльские встретили президента Германии и первую в аэропорту Хитроу и отправились с ними в каретах в Виндзорский замок. Президентская пара пробудет в Британии с визитом три дня.

Кэтрин надела идеально сшитое классическое пальто от бренда McQueen, выполненное в роскошном «королевском синем» цвете, которое носила в сочетании с замшевыми сапогами от Gianvito Rossi и оригинальной шляпкой Juliette Botterill Millinery. Под пальто принцесса носила платье от Burberry.

Заметными также были и другие аксессуары, которые принцесса Уэльская выбрала, в частности: теплые перчатки, небольшой лаконичный клатч, а серьги с бриллиантами и сапфирами, которые ранее принадлежали принцессе Дане, и известная бриллиантовая брошь, которая имеет сложную и необычную историю и ее носит каждая принцесса Уэльская в семье.

Образ Уильяма же был идеально подобран, чтобы соответствовать стилю его жены, поскольку тоже был выдержан в синих цветах.

Мероприятия для президента будут включать государственный банкет, выступление в парламенте, встречу с премьер-министром на Даунинг-стрит и посещение немецких футболистов. Поэтому стоит ожидать, что принцесса Кейт продемонстрирует еще один волшебный образ и наденет тиару в ближайшее время.