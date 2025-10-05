В королевской нидерландской семье произошло пополнение: дворец поделился фото

Королевская семья Нидерландов / © Getty Images

Теперь к их семье присоединился черный щенок лабрадора, о чем они уведомили в публикации в Instagram.

«Всемирный день животных! Мамбо с другом Джаггером, новым щенком лабрадора королевы Максимы», — подписал фото Его Величество король, лично сделавший этот снимок.

Мамбо и Джаггер / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Отметим, что пес Мамбо всегда принимает активное участие в жизни королевской семьи и даже снимается в семейных фотосессиях. Однажды во время такой съемки с ним произошел забавный конфуз. Теперь мы увидим, как семья расширилась и будем наблюдать за взрослением новой собаки.

Мамбо на руках у королевы Максимы, семейная фотосессия / © Getty Images

