В королевской нидерландской семье произошло пополнение: дворец поделился фото
4 октября, во Всемирный день защиты животных, королева Нидерландов Максима и ее муж король Виллем-Александр поделились фотографией своего нового питомца.
Теперь к их семье присоединился черный щенок лабрадора, о чем они уведомили в публикации в Instagram.
«Всемирный день животных! Мамбо с другом Джаггером, новым щенком лабрадора королевы Максимы», — подписал фото Его Величество король, лично сделавший этот снимок.
Отметим, что пес Мамбо всегда принимает активное участие в жизни королевской семьи и даже снимается в семейных фотосессиях. Однажды во время такой съемки с ним произошел забавный конфуз. Теперь мы увидим, как семья расширилась и будем наблюдать за взрослением новой собаки.
