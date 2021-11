В королевской семье назревает скандал: все из-за принцев Уильяма и Гарри

Принцы Гарри и Уильям / Associated Press

Отношения между принцами Уильямом и Гарри сейчас и правда не самые теплые.

Сегодня на канале BBC2 должен выйти фильм британского журналиста и телеведущего Амол Раджана, который называется The Princes And The Press ("Принцы и пресса"). В королевской семье обеспокоены, поскольку предполагается, что фильм расскажет о жестоких информационных войнах между братьями принцем Уильямом и принцем Гарри.

Королевская семья фильм не видела, но сообщается, что они грозятся отказаться от сотрудничества с BBC над совместными проектами в будущем, если им не дадут возможности увидеть и отреагировать на фильм до того, как он попадет на всеобщее обозрение.

Во дворце предполагают, что в фильме покажут, как принцы через своих секретарей "сливали" разную нелицеприятную информация друг про друга в прессу. Очевидно, что это может нанести серьезный урон по репутации монархии.

Представитель королевского двора уже заявил, что фильм основан на сплетнях, а ситуация расстраивает Ее Величество. Ряд встреч, которые уже состоялись по этому вопросу, не привели к желаемому результату.

К слову, стоит отметить, автор фильма самопровозглашенный республиканец Амол Раджан считает существование монархии абсурдным.

