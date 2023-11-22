В коронационном платье и любимой тиаре: герцогиня Эдинбургская на банкете в Букингемском дворце

Герцогиня Эдинбургская Софи блистала на государственном банкете в Букингемском дворце. Король и королева организовали его в честь визита президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и его жены Ким Кеон Хи.

58-летняя Софи была одета в свое коронационное платье Suzannah London (в нем Софи блистала на коронации короля Чарльза III в мае 2023 года), в руках она держала серебристый клатч Anya Hindmarch и обута была в туфли Emmy London.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

На голове у герцогини Эдинбургской сверкала аквамариновая тиара – это фаворит из ее личной ювелирной коллекции. Как пишет The Court Jeweller, украшение с крупным центральным камнем и волнообразными рядами бриллиантов было изготовлено специально для Софи. Впервые супруга принца Эдварда появилась в тиаре на праздновании интронизации принца Монако Альберта II в 2005 году.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Эта тиара трансформируется и ее можно носить как ожерелье.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

В совершенно особенных тиарах на государственном банкете появились королева Камилла (она была в украшении Елизаветы II) и принцесса Уэльская Кэтрин – в тиаре королевы-матери Елизаветы, которую никто не носит уже сто лет.

Читайте также: