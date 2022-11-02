В короне и платье с бархатными вставками: королева Максима с мужем на государственном банкете

Пока голливудские звезды праздновали Хэллоуин, президент Греции Катерина Сакелларопулу и ее муже Павлос Котсонис провели государственный банкет в честь короля Виллема-Александра и королевы Максимы в президентском особняке в Афинах. Нидерландская королевская чета находится в Греции с трехдневным государственным визитом.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Для этого мероприятия королева надела длинное бордовое платье со шлейфом от бренда Costarellos. Наряд имел рукава чуть ниже локтя, воротник-стойку и состоял из двух видов ткани - бархата и кружева.

Образ Ее Величество дополнила красным бархатным клатчем, макияжем и элегантной прической.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А вот что касается украшений в этом вечернем образе, то королева отдала предпочтение парюру, включающего в себя корону с рубинами, брошь, браслет и серьги-пусеты.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Также в рамках этого визита в Грецию, королевская чета посетила специальную выставку World Press Photo под названием "Устойчивость" в культурном центре фонда Ставроса Ниархоса в Афинах. Там королева появилась в платье в пудрово-розовом оттенке от бренда Claes Iversen из кутюрной коллекции 2018 года. А вот вечером они побывали на концерте, где Максима выгуляла платье на одно плечо красивого винного цвета от Claes Iversen.

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