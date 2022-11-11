В "Короне" покажут интимный разговор Чарльза и Камиллы, который вызвал громкий скандал

В новом - пятом - сезоне сериала "Корона" покажут пикантный разговор между тогда еще принцем Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз, который в далеком 1993 году попал в газетные заголовки.

Netflix не побоялся рассказать одну из самых скандальных историй из личной жизни нынешнего короля Чарльза и королевы Камиллы, которая произошла с ними в начале 90-х.

Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз / Фото: Getty Images

В январе 1993 года таблоиды опубликовали стенограмму интимного шестиминутного телефонного разговора Чарльза (который был еще женат на принцессе Диане) и Камиллы. Стенограмма была первоначально опубликована британской газетой The People с заголовком "Чарльз и Камилла - запись".

В реальной жизни остается неясным, как именно запись попала в газету. The Sunday Mirror сообщает, что разговор произошел в 1989 году. На тот момент Чарльз и Камилла были женаты на других людях. Принц Чарльз на принцессе Диане, а Камилла - на Эндрю Паркер-Боулзе, пишет People.

В пятом сезоне "Короны" покажут, как этот телефонный звонок был перехвачен прослушивателем телефонных разговоров в режиме реального времени и продан с целью получения прибыли.

На этом фото запечатлена первая полоса еженедельного журнала New Idea от 13 января 1993 года, в котором была опубликована стенограмма, предположительно записанная на пленку разговора между принцем Чарльзом и его подругой Камиллой Паркер-Боулз. Говорят, именно этот скандал стал финальной точкой брака Чарльза и Дианы.

Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

В этом беседе Чарльз сказал Камилле, что хочет "жить внутри ее брюк", а затем пошутил, что он может перевоплотиться в тампон Tampax. Камилла хихикнула и позже добавила, что она "отчаянно, отчаянно" тосковала по нему, прежде чем тема перешла к менее беспорядочной болтовне.

Мгновенно облетевший Великобританию и весь мир, скандал был окрещен "Камиллагагейт" и "Тампонгейт", ссылаясь на самую печально известную линию телефонного разговора. The Sunday Mirror сообщила, что принцесса Диана сочла разговор "болезненным".

Принц Чарльз и принцесса Диана расстались в конце 1992 года, а официально развод был оформлен только в августе 1996 года, за год до трагической смерти принцессы Уэльской.

Принцесса Диана и Камилла Паркер Боулз / Фото: Getty Images

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