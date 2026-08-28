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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В коротких белых шортах и с цепями на шее: невестка Дональда Трампа на забеге в Вашингтоне

Беттина Андерсон продемонстрировала стильный черно-белый лук на Гран-при IndyCar Freedom 250.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Беттина Андерсон

Беттина Андерсон / © Associated Press

Светская львица и модель Беттина Андерсон, жена Дональда Трампа-младшего и невестка президента США Дональда Трампа, посетила Гран-при IndyCar Freedom 250 в Вашингтоне. Гонка стала частью празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки.

Для мероприятия Беттина выбрала базовую белую футболку, которую сочетала с белыми короткими шортами с вісокой посадкой, защипами и тонким черным поясом с золотой пряжкой. Шорты прекрасно подчеркнули ее стройные ноги.

Беттина Андерсон / © Associated Press

Беттина Андерсон / © Associated Press

Сверху Андерсон надела элегантный черный двубортный жакет с серебристыми пуговицами, рукава которого она слегка закатала. На ногах у нее были белые босоножки с черными носками и на каблуках.

Беттина Андерсон, Дональд Трамп-младший, Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Беттина Андерсон, Дональд Трамп-младший, Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Беттина украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, шею — массивными серебристыми цепочками, а руки — часами и кольцом. На лице у нее были черные солнцезащитные очки. Образ женщина дополнила волнистой укладкой.

Напомним, папарацци запечатлели Беттину Андерсон в костюме из темно-синего денима, белых туфлях и с кремовой стеганой сумочкой Lady Dior.

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