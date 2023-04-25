В коротких шортах и блейзере: Меган Маркл кокетничала с мужем на баскетбольном матче

В понедельник вечером Гарри и Меган отправились посмотреть матч между командами "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Мемфис Гриззлис".

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

41-летняя Меган выглядела невероятно в коротких розовых шортах от Staud Clothing, которые она сочетала с льняным блейзером объемного фасона от этого же бренда, белой футболкой и туфлями телесного цвета на каблуках - предположительно, от бренда Aquazzura.

Принц Гарри был в джинсах, белой футболке и темном пиджаке, а обут - в белые кроссовки. Меган кокетничала с мужем, а принц, кажется, был немного смущен. Пара попала на kisscam - это так называемая игра "камера поцелуев", обычно проводящаяся в тайм-аутах - согласно игре пара, которая попадает на камеру должна поцеловаться. Но Меган и Гарри этого делать не стали. Однако было заметно, что герцогиня Сассекская купалась в лучах славы, а вот Гарри был немного грустен.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Возможно, это связано с тем, что ему предстоит поездка в Великобританию на коронацию отца короля Чарльза III, куда он отправится без своей супруги.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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