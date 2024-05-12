В коротких шортах и футболке: Зара Тиндалл на конных соревнованиях

Мать троих детей и жена Майка Тиндалла принимала участие в соревнованиях по бадминтону в Badminton Estate, в Глостершире. Ее поддерживал и муж Майк.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Фотографы запечатлели Зару верхом на лошади, а также, когда она участвовала в первой проверке лошадей в первый день соревнований по бадминтону.

Публика увидела Зару в белой футболке и белых джинсах, а также в синем жакете. На ней были солнцезащитные очки, а обута Тиндалл была в удобные кеды.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Во второй день соревнований Зара была запечатлена в коротких джинсовых шортах уже после того, как проехалась верхом. Она шла босиком по траве и несла свою обувь в руках.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Ее муж Майк поддерживал любимую жену на соревнованиях. Напомним, недавно мы рассказывали, как началась их история любви.

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