В коротком пальто и брюках: элегантная принцесса Анна появилась матче регби

Принцесса Анна / © Getty Images

В Эдинбурге королевская принцесса посетила матч Кубка шести наций среди мужчин, проводимого клубом «Шесть наций», на стадионе «Мюррейфилд» и встретилась с игроками сборной.

Ее Высочество облачилась в свой любимый темно-синий костюм, который состоял из короткого пальто и брюк-клеш, дополнив его клетчатым зеленым шарфом и удобными ботинками. Анна собрала волосы в свою фирменную прическу «улей», надела золотые серьги-гвоздики и золотую брошь прикрепила к лацкану пальто.

Принцесса Анна в Шотландии / © Getty Images

Ранее мы показывали образы принцессы из ее поездки в Италию на Олимпийские игры, где Анна появлялась преимущественно в куртках с олимпийской символикой и даже носила шапку.

Принцесса Анна на Олимпийских играх 2026 / © Getty Images