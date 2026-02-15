ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

В коротком пальто и брюках: элегантная принцесса Анна появилась матче регби

Принцесса Анна уже вернулась из Италии, где посещала Олимпийские игры 2026 в Шотландию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

В Эдинбурге королевская принцесса посетила матч Кубка шести наций среди мужчин, проводимого клубом «Шесть наций», на стадионе «Мюррейфилд» и встретилась с игроками сборной.

Ее Высочество облачилась в свой любимый темно-синий костюм, который состоял из короткого пальто и брюк-клеш, дополнив его клетчатым зеленым шарфом и удобными ботинками. Анна собрала волосы в свою фирменную прическу «улей», надела золотые серьги-гвоздики и золотую брошь прикрепила к лацкану пальто.

Принцесса Анна в Шотландии / © Getty Images

Принцесса Анна в Шотландии / © Getty Images

Ранее мы показывали образы принцессы из ее поездки в Италию на Олимпийские игры, где Анна появлялась преимущественно в куртках с олимпийской символикой и даже носила шапку.

Принцесса Анна на Олимпийских играх 2026 / © Getty Images

Принцесса Анна на Олимпийских играх 2026 / © Getty Images

Принцесса Анна на Олимпийских играх 2026 / © Getty Images

Принцесса Анна на Олимпийских играх 2026 / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
124
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie