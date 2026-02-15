- Дата публикации
В коротком пальто и брюках: элегантная принцесса Анна появилась матче регби
Принцесса Анна уже вернулась из Италии, где посещала Олимпийские игры 2026 в Шотландию.
В Эдинбурге королевская принцесса посетила матч Кубка шести наций среди мужчин, проводимого клубом «Шесть наций», на стадионе «Мюррейфилд» и встретилась с игроками сборной.
Ее Высочество облачилась в свой любимый темно-синий костюм, который состоял из короткого пальто и брюк-клеш, дополнив его клетчатым зеленым шарфом и удобными ботинками. Анна собрала волосы в свою фирменную прическу «улей», надела золотые серьги-гвоздики и золотую брошь прикрепила к лацкану пальто.
Ранее мы показывали образы принцессы из ее поездки в Италию на Олимпийские игры, где Анна появлялась преимущественно в куртках с олимпийской символикой и даже носила шапку.