В коротком пальто и с новой прической: княгиня Шарлин посетила чемпионат по регби

Супругов запечатлели на трибунах, когда они праздновали победу Южной Африки после полуфинального матча чемпионата мира по регби между Англией и Южной Африкой на стадионе Стад де Франс в Сен-Дени, недалеко от Парижа.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Шарлин выглядела отлично в коротком пальто, черной кофте и черных брюках-клеш. Ее короткие волосы снова были покрашены в более светлый тон, но уже не пепельный блонд, на лице был макияж, а в ушах сверкали серьги-кольца. Фотографам удалось сделать фото, когда принцесса Шарлин подняла руки вверх, радуясь за команду Южной Африки и болея за них.

Напомним, ранее княгиня Шарлин резко высказалась о слухах, которые циркулируют о предполагаемом разводе с Альбером II. Она заявила, что не понимает откуда берутся такие слухи и рассказала, как все обстоит на самом деле в их семье.

Чемпионат мира по регби посещала и принцесса Уэльская Кэтрин с мужем Уильямом и сыном принцем Джорджем. Правда они появились на разных матчах.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

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