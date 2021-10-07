В коротком пальто и твидовой юбке: королева Елизавета II побывала на первом мероприятии после каникул

В коротком пальто и твидовой юбке: королева Елизавета II побывала на первом мероприятии после каникул

Королева Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после двух месяцев летних каникул, которые она провела в Балморале, в Шотландии.

Вчера Ее Величество приветствовала Королевский артиллерийский полк канадской артиллерии в Виндзорском замке, чтобы отметить 150-ю годовщину основания A и Batteries - первых регулярных силовых элементов канадской армии постконфедерации.

Королева Елизавета II / Associated Press

95-летний монарх, который является генерал-капитаном полка, появилась на публике в темно-синем коротком пальто на пуговицах, напоминающем кардиган, под которым была белая рубашка с длинными рукавами и серая твидовая юбка. Обута королева была в любимые туфли от Anello & Davide, а в руке держала лаковую сумку Launer.

Королева Елизавета II / Associated Press

Жемчужное колье и жемчужные серьги дополняли ее образ, а на груди была бриллиантовая брошка в виде кленового листа (символа Канады). На губах у Ее Величества была яркая помада, волосы – красиво уложены, а на лице улыбка. Приятно видеть королеву в прекрасном настроении.

Королева Елизавета II / Associated Press

Королева Елизавета II / Getty Images

После разговора с солдатами королева Елизавета II подарила Меч капитан-генерала представителям Королевского полка канадской артиллерии на плацу. Меч будет использоваться ежегодно для признания "Образцового лидерства в ранге капитана" офицером, выбранным из каждого из регулярных и резервных компонентов Королевского полка, пишет Hello.

Королева Елизавета II / Associated Press

1-й полк Королевской канадской конной артиллерии был одним из первых воинских подразделений Канады, сформированным как "Полк канадской артиллерии" в 1883 году. После более чем столетней службы полк был переименован в "Королевский полк канадской артиллерии".

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Королева Елизавета II приветствовала Королевский артиллерийский полк канадской артиллерии в Виндзорском замке (7 фото)

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