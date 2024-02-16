В коротком пальто и юбке до колен: принцесса Анна посетила общественную организацию

Сестра короля Чарльза III – королевская принцесса Анна – сегодня была на рабочем мероприятии.

73-летняя принцесса посетила общественную организацию Off The Streets в Веллингборо, где ее тепло приветствовали и подарили букет цветов.

Организация была создана в 2021 году после трагической смерти 16-летнего Дилана Холлидея в результате преступления с применением ножа.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Анна сегодня выбрала для выхода достаточно скромный аутфит. На ней было короткое пальто с коричневыми пуговицами и золотой, пришпиленной на воротнике брошью, также коричневая юбка длины до колен и скромные кожаные туфли без каблуков. Принцесса держала под мышкой коричневую сумку и была в коричневых перчатках. Она надела золотые серьги-гвоздики, сделала лаконичную прическу и накрасила губы яркой помадой. Прическа у Анны была ее фирменной.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Недавно, напомним, принцесса Анна в красном пальто приезжала в казармы Святого Георгия. В таких ярких луках мы редко видим принцессу на публике.

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