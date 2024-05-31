В коротком платье-футляре и на шпильках: Брижит Макрон продемонстрировала нежный образ во время официальной поездки

Первая леди Франции в этот раз выбрала лук в нежном оттенке.

Во время официального трехдневного визита президентских супругов в Германию, где их встретили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер, первая леди Брижит Макрон продемонстрировала нежный аутфит.

На ней был светлый наряд, состоявший из короткого платья-футляра и пальто с воротником-стойкой и пуговицами в тон.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Образ Макрон дополнила кремовыми замшевыми туфлями на шпильках. У нее была укладка с прикорневым объемом, любимый макияж смоки-айс, золотая цепочка на шее, золотые браслеты и кольца с драгоценными камнями на руках.

Напомним, Брижит Макрон прогулялась по парку в Германии в черном коротком платье и жакете сложного кроя с золотыми пуговицами на одном плече.

Читайте также: