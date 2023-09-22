В коротком платье и на шпильках: 70-летняя Брижит Макрон продемонстрировала стройные ноги

Первая леди Франции обожает носить мини-наряды, которые акцентируют внимание на ее стройных коленях.

Фотографы запечатлели возле Елисейского дворца, как Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон проводили короля Чарльза III и королеву Камиллу, которые впервые с официальным визитом посетили Францию.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди выглядела прекрасно. На ней было короткое черное платье, идеально подчеркнувшее стройные ноги Брижит. Наряд на плечах был украшен ремешками с кожей и металлической фурнитурой.

Королева Камилла, король Чарльз III, Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Аутфит Макрон дополнила черными кожаными туфлями на шпильках. Она сделала укладку с прикорневым объемом, макияж смоки-айс, а руки украсила золотым широким браслетом и кольцом с большим бриллиантом.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Getty Images

Эммануэль был одет в классический синий костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон с королевой Камиллой посетила Национальную библиотеку в Париже. Брижит была одета в красный удлиненный твидовый жакет от Chanel и черные прямые брюки со стрелками.

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