В коротком платье и на шпильках: 70-летняя Джилл Байден посетила начальную школу

Первая леди США в своем почтенном возрасте демонстрирует стройные ноги.
Джилл Байден на днях посетила начальную школу Марвина Пратта в Милуоки, штат Висконсин. Там она продемонстрировала эффектный образ, в котором выглядела просто великолепно.
Одета Джилл была в черное короткое платье с цветочным принтом, в котором она смогла похвастаться своими стройными ногами.
Поверх него первая леди надела черный жакет и сочетала наряд с черными замшевыми слингбэками на шпильках.
Миссис Байден сделали красивую укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах. В ушах были черные серьги, а на шее - подвески на тонких цепочках.
Также первая леди поприветствовала членов местной мотоциклетной полиции перед посадкой на самолет в международном аэропорту имени генерала Митчелла в Милуоки.
Напомним, ранее Джилл демонстрировала элегантный лук в белом платье длины миди по фигуре в черный крупный горох с драпировкой на юбке. Образ она дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках и черным клатчем из крокодиловой кожи.
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