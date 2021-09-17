В коротком платье и на шпильках: 70-летняя Джилл Байден посетила начальную школу

В коротком платье и на шпильках: 70-летняя Джилл Байден посетила начальную школу

Первая леди США в своем почтенном возрасте демонстрирует стройные ноги.

Джилл Байден на днях посетила начальную школу Марвина Пратта в Милуоки, штат Висконсин. Там она продемонстрировала эффектный образ, в котором выглядела просто великолепно.

Джилл Байден / Associated Press

Одета Джилл была в черное короткое платье с цветочным принтом, в котором она смогла похвастаться своими стройными ногами.

Джилл Байден / Associated Press

Поверх него первая леди надела черный жакет и сочетала наряд с черными замшевыми слингбэками на шпильках.

Джилл Байден / Associated Press

Миссис Байден сделали красивую укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах. В ушах были черные серьги, а на шее - подвески на тонких цепочках.

Также первая леди поприветствовала членов местной мотоциклетной полиции перед посадкой на самолет в международном аэропорту имени генерала Митчелла в Милуоки.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Напомним, ранее Джилл демонстрировала элегантный лук в белом платье длины миди по фигуре в черный крупный горох с драпировкой на юбке. Образ она дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках и черным клатчем из крокодиловой кожи.

Джилл Байден / Associated Press

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