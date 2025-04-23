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В коротком платье и на шпильках: 72-летняя Брижит Макрон прогулялась с мужем по заморскому острову
Первая леди Франции любит носить мини, поэтому ее часто можно увидеть в коротких платьях или юбках.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках пятидневного тура по Индийскому океану посетили французский заморский остров Реюньон. Президентские супруги прогулялись по улицам острова, после чего побывали на церемонии у военного мемориала Colonne de la Victoire в Сен-Дене.
Первая леди появилась там в темно-синем коротком платье с рукавами до локтей, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд она дополнила замшевыми синими туфлями на шпильках и сумкой в тон.
В Брижит была укладка с прикорневым объемом и любимый макияж смоки-айс. Лаконические золотые серьги, деликатная золотая цепочка, кольца с камнями и часы с коричневым кожаным ремешком завершили аутфит супруги президента.
Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.
Напомним, Брижит Макрон в архипелаг Майотта прибыла в брючном костюме цвета овсянки и белой блузке с бантом.