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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В коротком платье и на шпильках: 72-летняя Брижит Макрон прогулялась с мужем по заморскому острову

Первая леди Франции любит носить мини, поэтому ее часто можно увидеть в коротких платьях или юбках.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит и Эммануэль Макроны

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках пятидневного тура по Индийскому океану посетили французский заморский остров Реюньон. Президентские супруги прогулялись по улицам острова, после чего побывали на церемонии у военного мемориала Colonne de la Victoire в Сен-Дене.

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

Первая леди появилась там в темно-синем коротком платье с рукавами до локтей, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд она дополнила замшевыми синими туфлями на шпильках и сумкой в тон.

В Брижит была укладка с прикорневым объемом и любимый макияж смоки-айс. Лаконические золотые серьги, деликатная золотая цепочка, кольца с камнями и часы с коричневым кожаным ремешком завершили аутфит супруги президента.

Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, Брижит Макрон в архипелаг Майотта прибыла в брючном костюме цвета овсянки и белой блузке с бантом.

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