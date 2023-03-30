В коротком платье и на шпильках: Брижит Макрон в эффектном образе сходила с королевой Норвегии в музей

Брижит Макрон вместе с королевой Норвегии Соней посетила открытие выставки, посвященной творческому пути норвежской художницы шведского происхождения Анны-Евы Бергман Voyage Vers l'interieur в Музее современного искусства в Париже. В экспозиции представлено более 200 работ художницы, среди которых картины, фотографии, рисунки, рукописи и архивы.

Брижит Макрон и королева Соня / Фото: Getty Images

Первая леди появилась там в элегантном черном пальто от Louis Vuitton с кожаными полосками и золотыми пуговицами. Под верхней одеждой на Брижит было черное платье выше колен и без рукавов, украшенное на линии талии декоративными золотыми пуговицами, под которое она надела черный топ с ажурными рукавами-сеткой.

Брижит Макрон и королева Соня / Фото: Getty Images

Лук Макрон дополнила черными туфлями на шпильках. Волосы она собрала в элегантную прическу с прикорневым объемом и любимым макияжем смоки-айс. В руке она держала черный клатч.

Королева Соня была одета в черный жакет с баской и галстуком-бантом и черные широкие брюки. Замшевые ботильоны завершили ее аутфит.

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