В коротком платье и на высоких шпильках: 70-летняя Брижит Макрон продемонстрировала эффектный образ

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон у себя в гостях, в Елисейском дворце, встречали президента Южной Кореи Юн Сук Ель и его супруга Ким Кеон Хи, которые с официальным визитом посетили Париж.

Первая леди Франции в этот день продемонстрировала эффектный аутфит. На ней было белое платье прямого силуэта до колен от любимого Модного дома Louis Vuitton. Талию украшали две круглые детали цвета металлик с названием бренда. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфит Брижит дополнила бежевыми замшевыми туфлями на высоких шпильках.

Макрон традиционно сделала объемную укладку с локонами и макияж смоки-айс. На руке у нее был широкий серебряный браслет и кольцо с камнями.

Юн Сук Йоль, Ким Кеон Хи, Брижит Макрон и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Брижит Макрон появилась на встрече в мини-платье песочного цвета с короткими рукавами.

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