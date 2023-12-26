В коротком платье и розовом жакете: 62-летняя премьер-министр Франции продемонстрировала стройные ноги на встрече

Премьер-министр Франции Элизабет Борн встречала у себя в гостях президента Чешской Республики Петра Павла, прибывшего в Париж с официальным визитом.

Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Борн выбрала для своего делового образа черное короткое платье с V-образным вырезом, подчеркнувшее его стройные ноги, розовый жакет без воротника и на заклепках, а также черные туфли.

Петр Павел и Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Свой аутфит премьер дополнила оптическими очками, кулоном на цепочке и золотым браслетом.

Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Чешский президент был одет в классический серый костюм, полосатую рубашку и черный галстук.

Петр Павел и Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Напомним, премьер-министр Франции на военный парад пришла в белоснежном жакете и пудровых штанах.

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