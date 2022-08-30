Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В коротком платье и розовом жакете: эффектный образ премьер-министра Франции

Дата публикации
Просмотры
1788
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В коротком платье и розовом жакете: эффектный образ премьер-министра Франции

Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Элизабет Борн выступила на мероприятии в Париже.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла участие в состоявшейся в Париже летней конференции Medef.

Элизабет Борн / © Associated Press
Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Там политик появилась в эффектном луке. На ней было маленькое черное платье, поверх которого Борн надела розовый жакет на молнии с одним накладным карманом.

Элизабет Борн / © Associated Press
Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Наряд Элизабет дополнила черными туфлями. Шею она украсила серебряными цепочками, а руку – браслетом. Оптические очки завершили аутфит премьер-министра.

Элизабет Борн / © Associated Press
Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Напомним, министр обороны Австрии Клаудия Таннер в голубо-желтом образе прибыла на встречу министров обороны ЕС в пражском конгресс-центре.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация