В коротком платье и розовом жакете: эффектный образ премьер-министра Франции

Элизабет Борн выступила на мероприятии в Париже.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла участие в состоявшейся в Париже летней конференции Medef.

Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Там политик появилась в эффектном луке. На ней было маленькое черное платье, поверх которого Борн надела розовый жакет на молнии с одним накладным карманом.

Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Наряд Элизабет дополнила черными туфлями. Шею она украсила серебряными цепочками, а руку – браслетом. Оптические очки завершили аутфит премьер-министра.

Элизабет Борн / Фото: Associated Press

Напомним, министр обороны Австрии Клаудия Таннер в голубо-желтом образе прибыла на встречу министров обороны ЕС в пражском конгресс-центре.

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