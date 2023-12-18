В коротком платье и с новым цветом волос: Сара Йоркская на рождественском аукционе в Лондоне

Герцогиня Йоркская присутствовала на рождественской викторине и аукционе "Дети, больные раком" в The Kings Arms в Лондоне. Сара приехала, чтобы поддержать жизненно важную работу по специализированным исследованиям, улучшая показатели выживаемости и качество выживания молодых людей, больных раком.

Сара в этот вечер была одета в жакет от The Extreme Collection, черное короткое платье под низом и обута в черно белые кроссовки от Chanel. Через плечо у герцогини висела маленькая бежевая сумка от Chanel.

Герцогиня Йоркская выкрасила волосы в более насыщенный рыжий цвет, сделала легкий макияж и надела серьги-кольца. Также у нее на шее сверкала цепочка с кулоном, на жакете была пришпилена брошка, а на запястье – браслет.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

В этом году Сара Йоркская сообщила публике, что ей диагностировали рак груди. Герцогиня перенесла успешную операцию и продолжает активно работать.

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