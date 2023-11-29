В коротком платье и серебристых кедах: Сара Йоркская на презентации в Лондоне

Сара Йоркская после операции по удалению рака молочной железы уже вернулась к работе и светской жизни.

Вчера, 28 ноября, герцогиня Йоркская посетила презентацию новой книги Имоджен Эдвардс-Джонс "Дочь ведьмы" в Daunt Books в Лондоне.

64-летняя Сара надела короткое черное платье, а сверху удлиненный черный жакет в тонкую белую полоску. Она подчеркнула талию широким черным поясом, а ему в тон подобрала кеды на шнурках.

Сара Йоркская распустила свои жгучие рыжие волосы, надела золотые серьги-колечки, немного подчеркнула макияжем глаза и совсем немного губы розовым блеском. Сара держала в руках книгу и улыбалась, когда ее фотографировали.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Сара показала, как сейчас выглядят корги королевы Елизаветы II, которые она вместе со своим экс-мужем принцем Эндрю забрали себе после смерти монарха. Герцогиня снялась вместе с питомцами в фотосессии для глянца.

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