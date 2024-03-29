В коротком жакете и классических брюках: кронпринцесса Виктория на деловой встрече

Шведская кронпринцесса Виктория на днях исполняла свои королевские обязанности и поделилась снимками с мероприятия в своем Instagram.

На фото будущая королева Швеции запечатлена с Синди Маккейн, исполнительным директором Продовольственной программы ООН - гуманитарной организации, миссией которой является борьба с голодом путем оказания продовольственной помощи нуждающимся людям в чрезвычайных ситуациях по всему миру.

На встречу кронпринцесса Виктория приехала в черном коротком жакете ANDIATA под которым была блузка цвета шампанского Vesna W Stockholm, также она надела черные классические брюки, дополнив их классическими ботильонами на каблуках от Gianvito Rossi. На плече у принцессы висела сумка Saint Laurent, волосы она собрала в классический пучок и сделала легкий дневной макияж.

А несколько недель назад мы видели Викторию в более ярком аутфите, когда она вместе со своей семьей посетила мероприятие, которое называется "именины наследной принцессы", прошедшем в Королевском дворце в Стокгольме.

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль с детьми принцем Оскаром и принцессой Эстель / Фото: Getty Images

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