Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

В коротком жакете и клетчатой юбке: стильная королева Камилла сходила на службу с мужем-королем

Король Чарльз и королева Камилла посетили воскресную церковную службу в церкви Крати-Кирк недалеко от замка Балморал, где к ним присоединились несколько высокопоставленных гостей.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Королевская чета посетила воскресную службу, продолжая свой летний отдых в замке Балморал, в Шотландии. К королю и королеве присоединились премьер-министр Кир Стармер и его супруга, леди Виктория Стармер.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Камилла выглядела великолепно в клетчатом ансамбле. Она надела короткий грязно-зеленый короткий жакет Roy Allen с подкладкой из тартана и клетчатую красную юбку, в руках она держала маленькую сумку Charlotte Elizabeth и обула туфли Eliot Zed на каблуках. Королева надела шляпу-таблетку с пером от Philip Treacy, у нее на жакете была антикварная брошь с эмалью и бриллиантами от Wartski, надела новые серьги с камнями и несколько любимых браслетов от Van Cleef & Arpels. Король Чарльз приехал на службу в килте, сером пиджаке и жилете.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз III / © Getty Images

Напомним, в выходные король и королева также посещали Игры горцев Бремара. Там Камилла появилась в пальто от Roy Allen.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

