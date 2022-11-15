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В коротком жакете и серых брюках: испанская принцесса Елена посетила церемонию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1288
Время на прочтение
1 мин
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В коротком жакете и серых брюках: испанская принцесса Елена посетила церемонию

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Сестра короля Испании Филиппа VI – принцесса Елена – посетила публичное мероприятие.

14 ноября принцесса вручила награду Capote De Las Artes писателю Марио Варгас Льосу. Церемония прошла в отеле Wellington в Мадриде.

Принцесса Елена / © Getty Images
Принцесса Елена / Фото: Getty Images

На мероприятии 58-летняя принцесса выглядела очаровательно и была одета в жакет, белую кофту и серые брюки с высокой талией. Обута была в кожаные туфли-лодочки на каблуках. Ее русые волосы были собраны сзади заколкой и уложены мелкими волнами, также принцесса сделала достаточно выразительный макияж с акцентом на глаза и с блеском на губах. И надела серьги-висюльки.

Мы очень давно не видели принцессу Елену на публичных мероприятиях. В последний раз она попадала под прицел фотокамер еще в декабре прошлого года. А вот о ее младшей сестре принцессе Кристине говорили много, так как она развелась с мужем-изменщиком

Принцесса Елена / © Getty Images
Принцесса Елена / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1288
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