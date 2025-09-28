ТСН в социальных сетях

В коротком жакете и широких брюках: стильная королева Летиция сопровождает дочь в важной поездке

Королева Летиция и ее дочь принцесса Леонор посетили вместе Паласио-Реал-де-Олите в Наварре, где тепло пообщались с публикой.

Ольга Кузьменко
Королева Летиция и принцесса Леонор

Королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

Королева Испании сопровождает наследную принцессу Леонор в ее первой официальной поездке в Наварру в качестве принцессы Вианской. Это второй день их визита туда, с ними также находится и король Филипп VI.

Принцесса Леонор дебютировала в качестве принцессы Вианы, титула, который она носит с 2014 года и начала использовать лишь недавно. В пятницу они посетили Памплону, Виану и монастырь Лейр, а далее программа поездки продолжится еще парой визитов.

Королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

Королева Летиция и принцесса Леонор / © Getty Images

Если в прошлый раз на Летиции был бордовый брючный костюм и любимые лаковые туфли Sezane, то сейчас Ее Величество выбрала образ в синих тонах, сочетая свободные струящиеся брюки от Hugo Boss с простым топом и коротким твидовым жакетом в серо-голубых тонах от Hugo Boss. В качестве обуви Летиция выбрала замшевые туфли и дополнила образ серьгами Gold & Ross из розового золота с бриллиантами и кольцом Coreterno, волосы распустила и сделала дневной макияж.

Принцесса Леонор была в двубортном льняном блейзере в тонкую полоску от Ralph Lauren, белых широких брюках и белых кроссовках Natural World Eco. Она собрала волосы в хвост, в ее ушах были серьги-кольца от Boira Glass, а на шее золотая подвеска с кулоном. Также Леонор сделала легкий макияж.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Напомним, в первый день своего визита девушка облачилась в темно-синий брючный костюм с жакетом со структурированными плечами и широкими брюками. Также принцесса обула синие замшевые туфли на каблуках и в руках держала сумку в тон небольшого размера. Волосы она распустила, сделала выразительный макияж глаз и немного подчеркнула губы блеском, и надела золотые серьги.

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

