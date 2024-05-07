В коротком жакете и широких брюках: стильная королева Рания посетила конференцию

Ее Величество королева Рания 6 мая выступила на Глобальной конференции Института Милкена в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

Королева Рания / Фото: Getty Images

27-я ежегодная глобальная конференция рассматривает различные темы, от развития генеративного искусственного интеллекта до тенденций в области электромобилей.

Королева Рания прибыла на мероприятие в укороченном кремовом жакете от Jacquemus под которым был топ в тон, в брюках-клеш в тон и обула туфли-лодочки на каблуках с абстрактным принтом от Dior. Королева распустила волосы и сделала укладку, на ее лице был насыщенный макияж, а на шее блестело золотое колье с бриллиантами.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее королеву Ранию запечатлели папарацци около отеля в Нью-Йорке, где она остановилась во время своего визита в Америку.

Королева Рания / Фото: Getty Images

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