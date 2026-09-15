В коротком жакете и широких вельветовых брюках: герцогиня Софи показала осенний образ

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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Визит в Камбрию был посвящен поддержке инновационных, созданных силами местного сообщества продовольственных систем и методов устойчивого выращивания овощей, а также продвижению локальных цепочек поставок, бережного отношения к окружающей среде и обеспечению доступа к свежим продуктам местного производства.

Софи побывала в организации Home Grown Here в Кросби-Рейвенсворте. Она приехала туда в простом, но комфортном образе. Софи надела приталенный жакет от Meandem под ним была белая рубашка Veronica Beard и вельветовые брюки от Paige темно-оливкового цвета с широким поясом и пряжкой. Образ герцогини дополняли небольшие серьги-кольца Giulia Barela Jewelry, несколько браслетов на запястьях, в том числе с одним дубовым листом из желтого золота от Asprey London и любимая подвеска на шее. Волосы герцогини были распущены, а на лице легкий макияж.

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Герцогиня Эдиньургская Софи / © Getty Images

Мы также показывали, какой похожий лук герцогиня выбрала для другого мероприятия в рамках этой поездки.

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