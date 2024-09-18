В коротком жакете и жемчугах: королева Сильвия приехала на деловую встречу в Берлин

Ее Величество находится с визитом в Германии. Сильвия прибыла в Берлин по случаю 25-й годовщины Всемирного фонда детства, который был основан в 1999 году Ее Величеством для защиты права ребенка на безопасное и счастливое детство.

80-летняя королева приехала в черном платье длины до колен и коротком светлом жакете, дополнив лук жемчужным колье и жемчужными серьгами в ушах. У нее была фирменная укладка, а в макияже Сильвия совсем немного подчеркнула глаза и губы.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и первая леди Эльке Бюденбендер приветствуют королеву Швеции Сильвию в замке Бельвю / Фото: Getty Images

Первая леди Эльке Бюденбендер в свою очередь надела белую блузку с круглым вырезом и длинными рукавами и сочетала ее с песочными штанами клеш.

Напомним, недавно королева Сильвия с королем Карлом Густавом побывали на церемонии открытия осенней сессии парламента Швеции в Стокгольме. Там Ее Величество появилась в элегантном черно-белом аутфите.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

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