В коротком жакете и юбке-плиссе: герцогиня Камилла посетила очередное мероприятие

Известно, что принц Чарльз получил положительный тест на COVID-19, но его супруга герцогиня Камилла – нет. В связи с этим она может выполнять свои королевские обязанности.

Вчера, герцогиня Корнуольская побывала в центре помощи жертвам сексуального насилия. Это одна из важнейших тем, которой супруга принца Уэльского уделяет много внимания.

В этот выход Камилла появилась на публике в коротком клетчатом жакете, под которым была белая рубашка, юбке-плиссе, обута в высокие замшевые сапоги на каблуках, а в руках несла подаренный ей букет цветов.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Сегодня у герцогини была лаконичная прическа, в ушах серьги-висюльки с аккуратными камушками, а на лице - легкий дневной макияж.

Вчера, к слову, принц Чарльз и герцогиня Камилла отпраздновали 17-летие со дня своей помолвки.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

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