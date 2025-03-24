В коротком жилете и брюках: леди Амелия Виндзор сходила в ресторан

Давно не видели британскую аристократку леди Амелию Виндзор и вот на днях девушка посетила светское мероприятие.

Амелия посетила эксклюзивный ужин в Найтсбридже, где праздновали запуск итальянского ресторана ALBA London.

Приехала 29-летняя леди Амелия на мероприятие в черном коротком жилете и широких классических брюках с высокой талией, которые сочетала с грубыми ботинками из кожи, тонкой золотой подвеской на шее, несколькими браслетами на запястье. У Амелии были распущены волосы, а на лице был легкий дневной макияж, в котором девушка подчеркнула губы натуральным оттенком помады.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

В светском обществе мы видели леди Амелию еще в декабре прошлого года, когда она приезжала на мировую премьеру мюзикла "Дьявол носит Prada" в театре Доминион в Лондоне в пикантном платье с прозрачным верхом.

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