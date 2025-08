В короткой вышитой рубашке и белых брюках: принцесса Леонор приехала в яхт-клуб поддержать отца

Принцесса Леонор с отцом королем Филиппом VI / © Getty Images

Реклама

День регаты «Кубок Короля» преподнес приятный сюрприз для поклонников королевской семьи Испании. Принцесса Леонор приехала в Королевский яхт-клуб Пальма-де-Майорки, чтобы пожелать отцу удачи в последний день гонок на борту яхты «Айфос».

Король Филипп VI / © Getty Images

Принцесса приехала в сопровождении короля Филиппа VI, который был очень рад присутствию дочери.

Принцесса Леонор с отцом королем Филиппом VI / © Getty Images

Одета наследница престола была в короткую рубашку Indie & Cold с вышивкой, сочетав ее с белыми льняными брюками и сандалиями на плоской подошве.

Реклама

Волосы девушки были распущены, в ушах были золотые серьги, а на голове очки от солнца.

Принцесса Леонор с отцом королем Филиппом VI / © Getty Images

Ранее принцесса, напомним, вместе с мамой королевой Летицией и младшей сестрой инфантой Софией посетили кинотеатр Rivoli Cinemas на Майорке, где посмотрели фильм о психическом здоровье In a Place of the Mind, который показывали в рамках кинофестиваля Atlàntida Mallorca Film Fest, того самого фестиваля, который Летиция закроет через несколько дней.

Королева Летиция, инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images