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В короткой юбке и на высоких шпильках: красивая 72-летняя Брижит Макрон на государственном ужине
Первая леди Франции в черном наряде и туфлях Louis Vuitton встречала в Париже канцлера Германии Олафа Шольца.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон принимали у себя в гостях, в Елисейском дворце, канцлера Германии Олафа Шольца и его супругу Бритту Эрнст. Для них президентские супруги организовали государственный ужин.
Первая леди появилась там в черном костюме, состоявшем из жакета со скрытыми пуговицами и короткой юбке, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. Наряд она скомбинировала с любимыми темно-коричневыми остроносыми туфлями на шпильках с логотипом бренда Louis Vuitton.
Свой образ Брижит дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс, золотыми ожерельями с разными камнями и жемчугом, широкими черными браслетами, золотыми часами с черным ремешком и золотым кольцом с черным камнем.
Напомним, Брижит Макрон в бордовом жакете посетила выставку ее старшей дочери – художницы Лоуренс Граффенштаден.