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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
580
Время на прочтение
1 мин

В короткой юбке и на высоких шпильках: красивая 72-летняя Брижит Макрон на государственном ужине

Первая леди Франции в черном наряде и туфлях Louis Vuitton встречала в Париже канцлера Германии Олафа Шольца.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эммануэль и Брижит Макроны

Эммануэль и Брижит Макроны / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон принимали у себя в гостях, в Елисейском дворце, канцлера Германии Олафа Шольца и его супругу Бритту Эрнст. Для них президентские супруги организовали государственный ужин.

/ © Associated Press

© Associated Press

Первая леди появилась там в черном костюме, состоявшем из жакета со скрытыми пуговицами и короткой юбке, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. Наряд она скомбинировала с любимыми темно-коричневыми остроносыми туфлями на шпильках с логотипом бренда Louis Vuitton.

/ © Associated Press

© Associated Press

Свой образ Брижит дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс, золотыми ожерельями с разными камнями и жемчугом, широкими черными браслетами, золотыми часами с черным ремешком и золотым кольцом с черным камнем.

/ © Associated Press

© Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в бордовом жакете посетила выставку ее старшей дочери – художницы Лоуренс Граффенштаден.

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Дата публикации
Количество просмотров
580
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